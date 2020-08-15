طبيب يفسر انتشار كورونا فى إيطاليا مجددًا (فيديو)

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدًا أن إصابات كورونا تجاوزت الــ20 مليونًا وتعافي 13 مليون مصاب حول العالم بمعنى أن أعداد الإصابات قريبة من أعداد حالات الشفاء وتلك أهم نتيجة بالنسبة للفرق الطبية حول العالم.وأضاف عودة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وفيات كورونا تجاوزت أكثر من 700 ألف شخص حول العالم بنسبة 80% من المسنين، موضحًا أن 85%؜ من الإصابات تتمركز في 10 دول رئيسية ومنها إيطاليا، حيث تشهد تلك الدول الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تزايد أعداد الإصابات في الدول التي تمر بالمرحلة الأولى مجددًا.وأوضح، أن أعداد الإصابات زادت في إيطاليا خلال آخر ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن 90% من الإصابات قادمة من الخارج بسبب فتح الحدود بدون مراقبة، طالب الأطباء السلطات بعمل تحليل "PCR"، لكل القادمين من دول بها إصابات عالية بكورونا.