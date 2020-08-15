«الخشت» لطلاب الثانوية البريطانية: أنتم متميزون والحياة مليئة بالعقبات

استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، معايير التقويم التي اتبعتها كامبريدج فى الثانوية البريطانية iG، مؤكدا أن معايير التقويم غير عادلة.وقال "طريقة كامبريدج أعطت فرصة لأباطرة الدروس الخصوصية لتصفية حساباتهم على حساب الطلاب، وسياسة كامبريدج فى تقييم الطلاب غير عادلة وتتعارض مع التقاليد البريطانية التي تمتاز بالعدالة والإنصاف.. ولكن هذه المؤسسة تحبط جهود الطلبة المضنية، وعلى كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج".وعبر الدكتور الخشت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استيائه من سياسة كامبريدج غير العادلة والتي أطاحت بجهود طلاب الثانوية البريطانية iGCSE وخالفت التقاليد البريطانية في التعليم المعروف عنها الإنصاف، حيث خالفت المعايير التي أعلنتها سابقا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks، لكنها لم تأخذ الأدلة من معظم المدارس، رغم أنها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب.وكتب رسالة موجهة إلى طلاب الثانوية البريطانية iGCSE حيث قال لهم: نحبكم ونحب كفاحكم واستقامتكم وجهودكم الرائعة ليل نهار في تحصيل العلم من أجل مستقبل مشرق لكم ولبلدكم، وسوف تظلون من أفضل أنواع الطلاب.وأكد الدكتور الخشت على طلاب الثانوية البريطانية iGCSE، أنه مهما حدث لا تيأسوا ولا تحبطوا من الظلم والتعسف؛ فأنتم متميزون، والحياة مليئة بالعقبات، وكل عقبة تستطيع تخطيها سوف تقويك وتجعلك أفضل.وكانت سياسات كامبريدج تسببت في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، مما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.