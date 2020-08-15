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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تقديم طلبات التصالح

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:52 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة تفقدية بالمراكز التكنولوجية بأحياء الزهور والضواحي والجنوب، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين ودفع رسوم جدية التصالح، والاطمئنان على انتظام وسلاسة تلقى الطلبات من المواطنين، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتأكد محافظ بورسعيد من مدى توفير وسائل الراحة للمواطنين، واتباع الإجراءات الاحترازية داخل المراكز التكنولوجية، حرصا على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة استغلال هذه الفرصة وسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، مؤكدا أن بورسعيد من المدن الحضارية التى تشهد معدلات كبيرة من المشروعات القومية التى تهدف للارتقاء بحياة المواطن، ولا بد من تعاون المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية فى كل القرارات التى تهدف لتحقيق الصالح العام.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدّية التصالح لحين انتهاء الفحص والبت من أعمال اللجنة المختصة، في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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