إحالة حداد بتهمة حيازة مواد مخدرة فى روض الفرج للمحاكمة

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، اليوم السبت، إحالة حداد لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار بكمية من المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.كان قسم شرطة روض الفرج ألقى القبض على المتهم "ع ع م" ٣٢ سنة حداد ومقيم بمنطقة روض الفرج حال استقلاله دراجة نارية، بحوزته ١٩ قرصا مخدرا و٩٠ جراما من الحشيش المخدر، وطبنجة صوت ومبلغ مالي ١٠٠٠ جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة).وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار، والسلاح للدفاع عن النفس وتحرر المحضر اللازم.