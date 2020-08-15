انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربي» أونلاين.. اليوم

عبر تطبيق زووم تنطلق اليوم فعاليات أسبوع العلوم العربي٬ والذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري٬ بمشاركة عالم الجيولوجيا المصري د. فاروق الباز٬ ومن الأردن الأميرة سمية بنت الحسن٬ د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.ومن المقرر أن تُقام فعالیات أسبوع العلوم العربي هذا العام عبر الإنترنت، لذا سیُتاح للجمیع فرصة المشاركة والاستمتاع بمحتوى علمي وتقني من جمیع الخبراء والمتخصصین بأسلوب شیق، وبسیط، وتفاعلي. تشمل الفعاليات محاضرات عامة، جلسات نقاشیة، مسابقات تفاعلیة، وبرامج علمیة ترفیهیة مذهلة تستهدف الجمهور العام غير المتخصص.تتضمن فعاليات الأسبوع الحديث حول ومناقشة المحاور: تطلعات تكنولوجية٬ الأرض المستدامة٬ أساسيات العلوم٬ الاستعداد للكوارث٬ العلوم في حياتنا٬ رؤى مستقبلية.يذكر أن أسبوع العلوم العربي: هو مبادرة تهدف إلى نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي، من خلال محتوى وأنشطة تفاعلیة في كافة مجالات العلوم والتكنولوجیا، یقدمها علماء وباحثون متخصصون، ومؤسسات علمیة وبحثیة من خلال منصة افتراضیة تجمع العلماء، الباحثین، المؤسسات العلمیة والبحثیة، والجمهور العام.