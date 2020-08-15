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خبير تغذية يحدد ميزتين صحيتين للزنجبيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:49 م
زنجبيل
زنجبيل
وكالات
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قام خبير التغذية الإسباني آيتور سانشيس، بتحديد ميزتين مهمتين يتمتع بهما الزنجبيل.

ونقلت عنه صحيفة La Vanguardia، أن الزنجبيل هو من أكثر مواد التوابل التي تعرضت للبحث والدراسة.

وقال الخبير، إن البعض يبالغ في امتداح مزايا الزنجبيل، بينما يحاول آخرون التقليل من أهميته وفعاليته.

وأضاف الخبير: "هناك من يعتقد، أن تناول الزنجبيل يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. لكن تجدر الإشارة إلى أن المشاكل يمكن أن تنشأ إذا تم تناول المنتج بكميات كبيرة، وليس مع الاستخدام التقليدي للزنجبيل كتوابل للأطباق".

وشدد على أن الزنجبيل يتمتع بفائدتين تم إثباتهما. "أولا، له تأثير مضاد للأكسدة، مما يجعل هذا النوع من التوابل، مفيدا في الوقاية من الأمراض. وثانيا، يساعد الزنجبيل على زيادة حساسية تجاه الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم. ولهذا السبب، يجب على مرضى السكري دائما استشارة طبيبهم قبل استخدامه".

وأوصت دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا، بالزنجبيل بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي عليه، للتغلب على غثيان السفر. لذلك، إذا بدأ المسافر في الشعور بالمرض، يمكنه شرب الشاي وأكل كعك الزنجبيل.

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