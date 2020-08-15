رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قائمة الأطعمة التي لا يجوز تناولها على العشاء

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:47 م
أطعمة ممنوعة على
أطعمة ممنوعة على العشاء
وكالات
طباعة
كشفت أخصائية التغذية الروسية، ناتاليا كروغلوفا، عن قائمة الأطعمة التي لا يجوز تناولها على العشاء.

وقالت المختصة، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، إنه لا يجوز في وجبة العشاء تناول الطعام الثقيل على الجهاز الهضمي، خاصة اللحوم والحلويات والمعجنات.

وأضافت كروغلوفا: "تستغرق عملية هضم اللحوم- لحم الخنزير ولحم البقر والضأن- من أربع إلى خمس ساعات، هذا الطعام ثقيل، لن يسمح للجسم بالراحة طوال الليل.. ويجب تجنب أيضا تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وقليلة الألياف، ويشمل ذلك بشكل خاص المعجنات والحلويات المختلفة، وكل شيء يحتوي على الكثير من السكر".

كما دعت إلى استبعاد المخللات بأنواعها من وجبة العشاء، أما للراغبين بتقليص وزن الجسم، فيجب عدم تناول الحبوب والبطاطس.

وبدلا من كل ذلك، أوصت كروغلوفا بتناول الأطعمة النباتية والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على العشاء، وخلال الوجبة المسائية يمكن تناول الفاكهة بدلا من الحلوى.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتآمر على مؤسسات الدولة

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

تحقيقات النيابة فى انهيار عقار بوسط البلد.. وإخلاء 3 مبانٍ مجاورة

الصور

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

الأكثر قراءة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«رحلة ابن فطومة» لـ نجيب محفوظ على طاولة شيخ العمود.. الثلاثاء

«استراتيجية مصر فى الذكاء الاصطناعى» ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربي» أونلاين.. اليوم

اليوم بدء تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج «بيت جميل»