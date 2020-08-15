رسوم الشباك الجمركى الجديد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، قانون الجمارك الجديد الذي انتهت منه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والذي يلزم مصلحة الجمارك بإنشاء نافذة موحدة لإنهاء كافة الإجراءات والعمليات الجمركية أو الاستفسار عنها، تيسيرًا على المتعاملين معها.وحددت المادة 17 من القانون الرسوم المقررة على الخدمات التي ستقدمها النافذة، وتشمل الاستعلام المسبق، والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك في غير أوقات العمل أو خارج الدائرة الجمركية، وقدرت بنحو 10 ألاف جنيه.أما رسوم الخدمات المقدمة من المصلحة فمن المقرر تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى شروط وإجراءات الاستعلام المسبق، وحالات خفض المقابل، وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.كما أوضح القانون أوجه صرف حصيلة تلك الرسوم، مشيرًا إلى أنها ستودع في حساب خاص لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، لتوجه بعد ذلك لتغطية نفقات تطوير وتحديث البنية التحتية لمصلحة الجمارك، وتدريب العاملين بها، فيما يرحل الفائض من هذا الحساب إلى العام التالي.