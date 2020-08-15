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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تحصر أسماء المتضررين فى العقار المنهار بقصر النيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:44 م
العقار المنهار بقصر
العقار المنهار بقصر النيل
زينب صبحي - حسام عسل
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تجري محافظة القاهرة حصرًا للمتضررين من عقار قصر النيل المنهار صباح اليوم، ومعرفة أسمائهم، خاصة أن أغلب المتضررين من أصحاب محال المجوهرات، لمنع حدوث سرقة ولحصر المفقودات تحت الأنقاض والبحث عنها، أو تعويض المتضررين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقلت لمكان الحادث وجار عمليات الإنقاذ.

وشهد محيط العقار المنهار رقم 50 بشارع قصر النيل انتشارا مكثفا لقوات الحماية المدنية وقوات الأمن والإسعاف، لتأمين مداخل ومخارج المنطقة لمتابعة عمليات الإنقاذ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشارع.

وقد بدأت أجهزة الأمن في إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار بمنطقة قصر النيل حرصًا على سلامة السكان، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار.
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل
العقار المنهار بقصر النيل

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