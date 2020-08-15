وزيرة التضامن: إضافة أعداد محدودة لـ«تكافل وكرامة» بعد المراجعة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تراجع بشكل مستمر الأسر الحاصلة على معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، لشطب من تتغير أوضاعها ولا تنطبق عليها الشروط.وأوضحت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن أعدادًا محدودة من الأسر تضاف لبرنامج تكافل وكرامة بعد مراجعة حالاتهم، وفي المقابل تحذف الأسر التي توفر لها الدولة فرص عمل.وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة أضافت مؤخرًا 170 ألف أسرة بشكل دائم لبرامج الحماية، وأصبح عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي 3.6 مليون مستفيد.