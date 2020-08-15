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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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يسع 500 طالب.. افتتاح مدرج الدكتورة عائشة المطور بـ«حقوق الإسكندرية» (صور)

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:50 م
مدرج الدكتورة عائشة
مدرج الدكتورة عائشة المطور
هبه عويضه
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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق بعد استكمال أعمال التطوير الشامل التي تمت به ليتسع لـ500 طالب.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس الجامعة - خلال الافتتاح - إن كلية الحقوق تشهد نقلة نوعية في التحول لنظام الساعات المعتمدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021/2020، مما يستلزم التطوير المستمر للمباني والمدرجات بالكلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

وأشار الدكتور أمين مصطفى، عميد الكلية، إلى أن المدرج تم تجهيزه بأحدث الوسائل التعليمية من أنظمة صوتية وتهوية وإضاءة مناسبة وحديثة، وشاشة تفاعلية لمواكبة طرق التعليم الحديث، مضيفًا أن المدرج تم تجهيزه أيضًا ليستخدم في عقد المؤتمرات، ومناقشة الرسائل العلمية، وإقامة لقاءات وعروض مسرحية للطلاب.

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