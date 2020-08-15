«استراتيجية مصر فى الذكاء الاصطناعى» ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

تنظم إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء غد الأحد٬ ندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية للمكتبة على "فيسبوك"٬ بعنوان "استراتيجية مصر في الذكاء الاصطناعي"، تلقيها الدكتورة جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي وتديرها دينا يوسف، مدير إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع مكتبات بمكتبة الإسكندرية.يُشار إلى أن مصر كانت قد أنشأت أواخر العام الماضي مجلسًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.وتتركز اختصاصات المجلس على وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة، وتوفير فرص التدريب للفرق البشرية المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية.كما أنشأت أول كلية للذكاء الاصطناعي في تاريخها في جامعة كفر الشيخ، وتضمن الكلية مختبرات لتصميم الروبوتات وتصنيعها ومختبرات لتحليل البيانات والأمن السيبراني والبرمجة والتعلم العميق، وتستخدم الكلية أنماط تعليم متطورة وقاعات تدريس مزودة بأجهزة تفاعلية.