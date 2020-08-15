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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

فريق علمى يابانى يثبت وجود «جذور فيروسية» للاكتئاب

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:38 م
الاكتئاب
الاكتئاب
مارسيل نظمي
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من المعروف عن الاكتئاب أنه مرض قد يستمر مدى الحياة، ولا يسهل التخلص منه، خاصة ما يعرف بالاضطراب الاكتئابي الحاد (Severe depression disorder)، أو الاكتئاب السّريري (الإكلينيكي - Clinical depression).

لكن فريقا بحثيا يابانيا، أكد مؤخرًا أن مشكلة الاكتئاب ترجع لوجود فيروس يظهر عند زيادة الإرهاق والتعب ويمكن رصده أيضا في اللعاب. وأرجع الباحثون من كلية الطب بجامعة «جيكي» اليابانية، وجود نوع من أنواع البروتين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب، مؤكدين أن من لديهم هذا البروتين هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية.

وقال البروفيسور كازوهيرو كوندو، المتخصص في علوم الفيروسات في جامعة جيكي اليابانية: «تمكنا من الكشف عن جزء من الآلية التي يتطور فيها الاكتئاب لدى الإنسان، ونأمل أن تساعد نتائجنا في الكشف عن آلية الاكتئاب بأكملها».

وبحسب صحيفة «asahi» اليابانية، وما نقله عنه موقع «alttebiah» يأمل فريق البحث أن تؤدي نتائجه إلى تطوير طريقة فحص للدم يمكن من خلالها تشخيص ظهور الاكتئاب لدى الإنسان.

وكشف البحث عن الدور الذي تلعبه الفيروسات في تشكيل حالة الاكتئاب النفسية لدى الإنسان، وأكدت النتائج أن فيروس الهربس البشري من النوع (HHV6) يزداد بشكل حاد في اللعاب عند الشعور بالتعب ما سبب ظهور حالة الاكتئاب.

وفيروس (HHV6) هو الفيروس الذي يسبب طفحا جلديا، وهو مرض عند الرضع عادة، ويصاب به جميع الأشخاص تقريبا في فترات الطفولة، لذلك فهم يحملون الفيروس بشكل دائم في أجسادهم.

وأكد العلماء أن هذا الفيروس يبقى خاملا ومتخفيا في الجسم، لكن عند الإرهاق الشديد، يتم تنبيهه، ليظهر من جديد محاولا الهروب من مضيفه الضعيف عن طريق اللعاب.

ويتسلل الفيروس من لعاب الفم إلى الأنف، يصيب البصيلات الشمية، المرتبطة بشكل مباشر بالدماغ، ما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العقلية للإنسان ويؤدي إلى مضاعفات نفسية خطيرة.

وأشار العلماء إلى أنه عند حدوث الإصابة يتم إنتاج بروتينات “SITH1” في البصيلات الشمية، والتي تتسبب بتدفق الكالسيوم بشكل مفرط إلى الدماغ، ما يؤدي إلى قتل الخلايا الدماغية.

ونفذ فريق البحث تجاربه على الفئران، وأثبتت الاختبارات دقة النتائج، حيث تسبب الفيروس بقتل الخلايا الدماغية لدى الفئران.

وأظهرت نتائج البحث، أن هذا الفيروس، يقتل أيضا الخلايا الشمية لدى الإنسان، ما يسبب موت الذاكرة البشرية المتعلقة بحاسة الشم.

ودرس الفريق الأجسام المضادة لدى مرضى الاكتئاب، والتي تثبت وجود البروتين المسبب للاكتئاب لدى 80% من أصل 166 عينة دم جمعت من مرضى يعانون من الاكتئاب؛ وتسبب هذه الحالة نتائج كارثية لدى المصاب منها تغير حالة خلايا الدماغ بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على اتخاذ القرارات والعمل وغيرها من الأعراض.

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