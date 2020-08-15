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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرية الزراعة بالغربية تشن حملات إزالة مكبرة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:46 م
حملة ازالة
حملة ازالة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية الزراعة بالغربية، برئاسة المهندس علي عبدالجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز ومدينة السنطة.

أكد المهندس أشرف زهرة، مدير إدارة السنطة، أن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 80 مترًا بقرية ميت الليث وقد تمت إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 17 قيراطًا و15 سهمًا من بداية شهر أغسطس وحتى اليوم.

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقًا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وشدد على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقًا لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد، وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون مع عدم التأخير اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد بيومي استيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية خاصة الإجراءات القانونية، سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية، وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة، علاوة على متابعة سجلات الجمعية والإدارة الزراعية.

طالب بالدقة في تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بكل البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات، وإيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وكذا وجود مخلفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقًا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري (615) لسنة 2016 وتعديلاته مع ضرورة قيام رئيس قسم الحماية بكل مركز بعمل اجتماعات دورية لمهندسي حماية الأراضي ومفتشي القطاعات، لإبلاغهم بكل التعليمات أولًا بأول للوقوف على المشاكل الخاصة بهم، والعمل على حلها وذلك لحسن سير العمل والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وشدد على الالتزام بنماذج المعاينات والشهادات المطلوبة بملف طلب الترخيص والواردة للمديرية، وفق كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة (1927).

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