هل يحمى القانون الجديد حسابات وبيانات الأشخاص من الاختراق؟

تطل علينا التكنولوجيا كل يوم بشىء جديد، وعلى الرغم من هذا التطور الذي يعيشه العالم لكن وسائل أمان الأشخاص أصبحت غير كافية وباتوا معرضين للسرقة واستخدام بياناتهم الشخصية فى عمليات ابتزاز.وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهودها الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة والمقيمين بها.ومؤخرًا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2020 بعد موافقة البرلمان بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بما يتيح تتبع مرتكبي الجرائم من خلال مركز حماية البيانات الشخصية.وتنص المادة(25) من القانون على حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة والتعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمي والثنائية أو بروتوكولات التعاون المُصدق عليها، والتحقق من مدي الامتثال من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية.وينص القانون أيضًا علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقق من الانتهاكات والجرائم وتتبع مرتكبيها.محمد سيد، مدير إقليمي بإحدى الشركات العالمية، تلقى رسالة عبر حسابه الشخصي أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يخبره فيها المرسل بأن لديه فرصة وظيفة مركزها رفيع وبمرتب مجزي في كبرى الشركات العالمية.وأكد "محمد" أنه تواصل مع هذا الشخص من خلال الرسائل لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة المعروضة عليه، قائلا: "كنت عارف بالهاكرز وأنه مفيش أمان متوفر خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بما إني أرسل سيرة ذاتية لكثير من إيميلات التوظيف، فكان طبيعيا بالنسبة لي أن اتلقى رسالة من أحدهم يخبرني بأني قُبلت في الوظيفة".وتابع: بعدما صار هذا الشخص صديق لي على فيسبوك، اخترق كل حساباتي الشخصية؛ لأنها مربوطة ببعضها وبمجرد اختراق حساب واحد، يستطيع الدخول إلى الأخرى بالتبعية، وهذا بالفعل ما حدث.ويذكر "محمد" أن هذا الشخص أخذ يهدده بصور ورسائل شخصية لعائلته إن لم يدفع له المبلغ الذي يريده، وأخبره أنه إذا حرر بلاغا فلن يستطيع أحد الوصول إليه، موضحًا: " أنه حرر بلاغا بالفعل وتم القبض على الشخص وغلق الحسابات التي اخترقها".لم تختلف تفاصيل رواية منى علي، ربة منزل، كثيرًا عن حوادث سرقة البيانات الشخصية، إذ تلقت اتصالًا هاتفيًا من رقم مكون من 5 أرقام فقط يخبرها بأنه خدمة العملاء ويريد إتمام عملية استكمال البيانات الشخصية لجميع عملاء الشركة.وتضيف:" طلب مني بيانات زي الرقم القومي ورقم الفيزا لاستكمال البيانات، وحينما استنكرت طلبه عن بيانات الفيزا وأنها ليس لها أي علاقة بمعلومات شريحة الاتصال، هددها بوقف الخدمة وسحب خط الاتصال فضلًا عن وقف معاملات الفيزا".وأشارت "منى" إلى أنها رفضت إعطاءه أي بيانات شخصية وقامت بإغلاق الخط في وجهه، وعندما عاود الاتصال مرات أخرى لم تُجب عليه، حتى يأس من هذه الاتصالات، معلقة: " الرقم بطل يتصل تاني والخط زي ماهو متوقفش وكذلك الفيزا، وعرفت فيما بعد أنها كانت محاولة لسرقة بياناتي الشخصية".أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قيام "هاكرز" باختراق عدد من حسابات كبار الشخصيات العالمية، إذ تم اختراق نحو 8 حسابات لشخصيات مهمة وسرقة كل المعلومات الشخصية الخاصة بهم من رسائل مباشرة، وصور، ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى دفاتر عناوينهم الشخصية، بالإضافة إلى استهداف حسابات لـ 130 مستخدمًا، وإعادة تعيين كلمات مرور لحسابات أخرى.أما أميرة حسن، طالبة، لديها شغف بالتصوير وتنزيل قصص خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي،قالت: " كان لدي على الحسابات الخاصة بي متابعين كثر ممن يحققون لي المشاهدات العالية لأي فيديو أو استوري بنزله، وطبعًا دا وصلتله بعد سنوات من تكبير الأكونت وزيادة الأصدقاء والمتابعين".وتابعت في إحدى المرات: " حاولت افتح الأكونت لقيته مقفول وأنا مسجلة كل الأكونتات على الموبايل واللاب، على طول فهمت إن الأكونت اتهكر ومع الأسف معرفتش أرجعه تاني وكان عليه كل الصور الشخصية الخاصة".وكشف عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، أنه لا يوجد تطبيق يتوفر فيه وسائل الأمان المعلوماتية بشكل كامل، مرجعًا ذلك أن غالبية التطبيقات تتعرض إلى عمليات اختراق مختلفة مثل موقع جوجل وتويتر وفيسبوك قد تعرضوا بالفعل إلى الاختراق من أجل الحصول على معلومات المستخدمين.وأكد خبير أمن المعلومات أن مباحث الانترنت تتلقى المئات والمئات من البلاغات اليومية عن اختراق حسابات شخصية وعمليات تهديد وابتزاز من خلال سرقة الصور من حسابات السوشيال ميديا.وأشار إلى أنه على مدار الفترات الماضية، لجأ بعض الشباب الضعيف إلى الاحتيال خاصةً مع التركيز على استخدام تطبيقات الفيديو كونفرانس، من خلال إرسال روابط مشبوهة يستخدمها "الهاكرز" لاختراق الحسابات وسرقة المعلومات والصور.