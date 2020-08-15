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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان حول ظاهرة انتشار المتسولين

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:52 م
التسول
التسول
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول ظاهرة انتشار المتسولين في شوارع مصر بصورة غير مسبوقة والتي تحولت إلى مافيا.

وأشار النائب إلى أن البعض اتخذ التسول مهنة سهلة للحصول على الأموال بدون عناء، والبعض الآخر يلجأ إليها لابتزاز الناس ببعض الحيل الكاذبة بإدعاء المرض أو زيادة الديون، فضلًا عن استدراج بعض المواطنين وسرقتهم.

وقال: هذه الظاهرة انتشرت في الشوارع ووسائل النقل وتحديدًا القطارات والمترو فضلًا عن الأماكن العامة، وكذلك المناطق السياحية لم تسلم من تواجدهم، محذرًا من أن انتشار الظاهرة بهذا الشكل ينقل صورة سلبية عن مصر أمام العالم، لاسيما في ظل ما يتعرض له السائحون والأجانب من مضايقات بسبب هؤلاء المتسولين.

وطالب النائب الحكومة بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في التكافل الاجتماعي مثل معاشات تكافل وكرامة ومعاش كرامة للمعاقين، فضلًا عن ما تقوم به بعض الجمعيات من تقديم مساعدات للمحتاجين.

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