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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«كلاسيك بني قبل 120 عاما».. القصة الكاملة لانهيار عقار قصر النيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:48 م
انهيار عقار قصر النيل
انهيار عقار قصر النيل
إيمان ماهر
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وقع، صباح اليوم، انهيار جزئي بالعقار رقم 50 شارع قصر النيل بوسط القاهرة، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، تبعها محافظ القاهرة والنيابة وقيادات الحماية المدنية، لمتابعة الموقف وتحديد سبب الانهيار، فضلا عن مواصلة جهود العالقين وإرسال المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
- عن العقار

العقار المنهار هو رقم 50 بشارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد، يقع على مساحة 1500 متر، مكون من أرضي و4 طوابق، توجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

تاريخ بناءه حوالي 1900، الدور الأخير إضافة لاحقة، الطراز المعماري كلاسيك مع عناصر معمارية "أرت نوفو" وباب مدخل "أرت ديكو".
- طراز معماري

أكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معماري وصادر بحقه قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
- إنقاذ 18 شخصا

تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 18 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، كما تتواصل عمليات الإنقاذ، مع فرض كردون أمني بمحيطه وعمل تحويلات مرورية بالشوارع.

- النيابة تقرر تشكيل لجنة

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، تشكيل لجنة هندسية وفنية من محافظة القاهرة؛ لمعاينة آثار الانهيار الجزئي الذي وقع بالعقار؛ ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح وكدمات أثناء مرورهم بالطريق العام؛ لتحديد سبب الانهيار وفحص آثاره على باقي العقار والعقارات المجاورة، وفحص إجراءات السلامة المهنية وتراخيص العقار، واستدعاء ملاكه والقاطنين به لسماع أقوالهم في الواقعة.

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