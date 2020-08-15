«كلاسيك بني قبل 120 عاما».. القصة الكاملة لانهيار عقار قصر النيل

وقع، صباح اليوم، انهيار جزئي بالعقار رقم 50 شارع قصر النيل بوسط القاهرة، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، تبعها محافظ القاهرة والنيابة وقيادات الحماية المدنية، لمتابعة الموقف وتحديد سبب الانهيار، فضلا عن مواصلة جهود العالقين وإرسال المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.



عقار قصر النيل

- عن العقار



العقار المنهار هو رقم 50 بشارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد، يقع على مساحة 1500 متر، مكون من أرضي و4 طوابق، توجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.



تاريخ بناءه حوالي 1900، الدور الأخير إضافة لاحقة، الطراز المعماري كلاسيك مع عناصر معمارية "أرت نوفو" وباب مدخل "أرت ديكو". العقار المنهار هو رقم 50 بشارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد، يقع على مساحة 1500 متر، مكون من أرضي و4 طوابق، توجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.تاريخ بناءه حوالي 1900، الدور الأخير إضافة لاحقة، الطراز المعماري كلاسيك مع عناصر معمارية "أرت نوفو" وباب مدخل "أرت ديكو".

- طراز معماري



أكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معماري وصادر بحقه قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ. أكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معماري وصادر بحقه قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.

عقار قصر النيل