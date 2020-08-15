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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بإزالة أي آثار للدعاية الانتخابية من الشوارع

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:19 م
أحمد راشد
أحمد راشد
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حرص أحمد راشد محافظ الجيزة، على توجيه الشكر وتكريم عدد من المسئولين والأجهزة المشاركة في أعمال تنظيم ومتابعة سريان العملية الانتخابية دون أي معوقات، مؤكدًا على تضافر كافة جهود الدولة لظهور المشهد الانتخابي بأفضل شكل.

وأشاد المحافظ في تصريح اليوم، بحرص المواطنين على التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ونقل الصورة الحضارية عن الدولة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكباري وحوائط المباني وذلك خلال يومين على الأكثر، وذلك بعدما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي.

كما كلف بإصلاح أي تشوهات حدثت بالشوارع، لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى في حال الحاجة إلى ذلك وإعادة الشيء لأصله.

وكلف المحافظ أيضا أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الأعمال التي تمت وما تم إنجازه، فيما شدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لأفضل مما كانت عليه ورفع أى ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها.

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