وزير التنمية المحلية: تثبيت مواعيد غلق المحال يقضي على الفوضى

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، ما سيساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة.وأضاف شعراوي، خلال اجتماع مناقشة قانون المحال الجديد، أن القانون يحافظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، ويعطي الفرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه الدولة، وبما يخدم المواطنين في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.