شعراوي: «العمل الدولية» أشادت بقانون المحال الجديد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد الخاص بالمحال العامة، تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره، حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات التراخيص وتوفير فرص عمل.وأوضح شعراوي أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها، حيث تم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاطا.وقال وزير التنمية المحلية إنه من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الاشتراطات حدوث طفرة في نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة، وفي ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها.