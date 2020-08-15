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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معاك» تطلق حملة مجانية للكشف المبكر عن الإعاقة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:05 م
مركز معاك
مركز معاك
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تنظم مراكز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب حملة مجانية للكشف المبكر عن الإعاقة خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

وتتضمن الحملة استقبال الأطفال وتقييم وتحديد المشكلات الذهنية والسلوكية وتقديم الاستشارات وإرشاد أولياء الأمور للتعامل السليم مع أطفالهم والتعريف بالمشكلات التي قد تواجه أطفالهم إذا لم يتم التعامل مع طبيعة الطفل بشكل صحيح.

وأوضح الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح اليوم السبت - أن اتحاد الأطباء العرب يولى اهتماما بالغا بالفئات التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الدورات التدريبية للمتخصصين في هذا المجال خاصة خريجي كليات التربية الخاصة.

وتعمل مراكز «معاك»، من خلال 8 مراكز بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد"، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال ذوى الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع، والتخفيف من معاناة أسرهم.

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