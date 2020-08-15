رئيس جامعة بيروت العربية يؤكد أهمية دور أطباء مصر فى علاج مصابي بيروت

أكد رئيس جامعة بيروت العربية عمرو العدوى، أهمية الدور الذى سيقدمه طاقم الأطباء المصرى الذى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى دعم المنظومة الطبية اللبنانية لتقديم كافة أوجه العلاج اللازمة للمصابين فى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى قبل نحو 10 أيام.وقال الدكتور عمرو العدوى إن طاقم أطباء مصر يضم 21 طبيبا من كبار الأساتذة المتخصصين فى كليات الطب فى الجامعات المصرية المرموقة من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وأسيوط والأزهر.. حيث يستضيفهم مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية.وثمن العدوى مبادرة القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب اللبنانى بالجسر الجوى الإغاثى والذى يحمل كميات كبيرة من المساعدات إلى جانب إرسال الأطباء المصريين لدعم المنظومة الصحية اللبنانية.كانت الطائرة التى تقل الأطباء والجراحين المصريين قد وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى إطار الدعم والإسناد للشعب اللبنانى الشقيق فى التعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن انفجار بيروت.