رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة بيروت العربية يؤكد أهمية دور أطباء مصر فى علاج مصابي بيروت

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:03 م
عمرو العدوى
عمرو العدوى
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس جامعة بيروت العربية عمرو العدوى، أهمية الدور الذى سيقدمه طاقم الأطباء المصرى الذى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى دعم المنظومة الطبية اللبنانية لتقديم كافة أوجه العلاج اللازمة للمصابين فى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى قبل نحو 10 أيام.

وقال الدكتور عمرو العدوى إن طاقم أطباء مصر يضم 21 طبيبا من كبار الأساتذة المتخصصين فى كليات الطب فى الجامعات المصرية المرموقة من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وأسيوط والأزهر.. حيث يستضيفهم مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية.

وثمن العدوى مبادرة القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب اللبنانى بالجسر الجوى الإغاثى والذى يحمل كميات كبيرة من المساعدات إلى جانب إرسال الأطباء المصريين لدعم المنظومة الصحية اللبنانية.

كانت الطائرة التى تقل الأطباء والجراحين المصريين قد وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى إطار الدعم والإسناد للشعب اللبنانى الشقيق فى التعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن انفجار بيروت.

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يعاين انهيار عقار قصر النيل.. وإخلاءه من السكان

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

الصور

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

الأكثر قراءة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«في ذكرى رحيله».. عندما اعترف «القصيبي» بـ4 عيوب في تكوينه الثقافي

«الهارب من الشعر».. 10 سنوات على رحيل الكاتب غازي القصيبي

«القومى لثقافة الطفل» يكرّم الفائزين بفوازير «لولو ومورا» (صور)

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة