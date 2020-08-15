إحباط تهريب أجهزة محظورة قبل دخولها مصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيازة أحد الأشخاص مدير مؤسسة للتوريدات العامة والتوكيلات التجارية، أجهزة غير معتمدة من الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وبحوزته (15) جهاز تتبع وتحديد مواقع GPS. (1) جهاز لاب توب، (12) كتاوت، كمية من الأسلاك والوصلات.بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.