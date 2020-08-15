«الأوقاف» تنتهى من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة

انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا المستجد" بمجلس الوزراء، لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب.من جهة أخرى، قررت الوزارة نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة، من مسجد النور بالقاهرة بذات ضوابط نقلها في الأسابيع الماضية، وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف، والتزام كل إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية، ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال.وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت - الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة بمسجد النور عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".وقال وزير الأوقاف إن تكليف مدير مديرية أسوان بأداء خطبة الجمعة يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولا سيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة "أن الوزارة ستقيم احتفالا بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بمسجد السيدة زينب بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية".وأشار وزير الأوقاف إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسوف يكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.