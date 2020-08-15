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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
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صور عمارة وسط البلد المنهارة
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:19 م
صور عمارة وسط البلد المنهارة
عدسة: علاء أحمد
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