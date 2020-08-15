فصل المرافق عن العقار المنهار بشارع قصر النيل

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العقار رقم 50 المنهار بشارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر، ومكون من أرضي و4 طوابق، وتم فصل كافة المرافق.وصرح عبدالعال- خلال إشرافه واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار اليوم السبت- بأن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالطابق الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض أثاث مغلق.وأضاف أنه جارٍ استمرار عمليات الإنقاذ، وتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث، من الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية.