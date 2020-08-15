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مصر

عمرو موسى عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: يسقط مسلمات ويبني أسسا

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:57 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
وكالات
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قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل "يسقط مسلمات ويبني أسسًا جديدة للعلاقات الدولية".

وأضاف موسى، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "إنه عالم مختلف، يسقط مسلمات ويبني أسسًا جديدة للعلاقات الدولية لا ترتبط كثيرًا بمبادئ القانون الدولي أو أهداف ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها، خرجت بريطانيا على أوروبا، وغزت تركيا ليبيا، وسيطرت إيران على عواصم عربية؛ وطرحت أمريكا فكرًا مختلفًا لدور الدولة الأعظم، بينما طرحت الصين مفهومًا حديثًا للقوة الناعمة -لم يكن مطروحًا من قبل- وكذلك تراجع دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف".

وتابع قائلا: "فوجئ العالم، والعربي منه بصفة خاصة؛ وعم التساؤل بشأن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ومضمونه التطبيع والاعتراف والتعاون في العديد من المجالات مع التأكيد في الوقت نفسه على وقف ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل".

وأضاف: "وقف الضم هو موقف أمريكي معروف سبق تبادل التطبيع والاعتراف المذكور بأسابيع، ولكنه موقف هش؛ أصبح الآن طبقًا لما ذكرته دولة الإمارات العربية جزءًا من التزام إزاءها مرتبط بالاعتراف، وعليه نتوقع أن يُنص عليه في وثائق تبادل العلاقات، هذا يطرح في الوقت نفسه بمفهوم المخالفة أنه إذا أصرت إسرائيل على عدم الإشارة إليه كتابة أو أحالته إلى تأكيدات أمريكية (وليست إسرائيلية)، أو إذا تراجعت عنه في الأمد القريب أو المتوسط فإن للإمارات مكنة إعادة النظر، مهم أيضًا الإشارة إلى أن سفارة الإمارات مقرها تل أبيب وليس القدس، وهذا موقف مهم".

وأردف: "مهم كذلك أن تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفًا لصالح الفلسطينيين ويحقق لهم مكاسب مضافة، وفي كل الأحوال أدعو الجامعة العربية إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها وفي ضوئها (Rules of Engagement) من المهم أخذ المصالح الفلسطينية المشروعة في الاعتبار وإقامة مسار تفاوضي يؤدي إلى حل سلمي منصف لتلك القضية العتيدة".

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