ياسمين فؤاد تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة

ترأست ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع الـ٥٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة؛ لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء المجلس.وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي، حيث تمت الموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية، على أن تقوم اللجنة الفنية بإعداد نموذج بالضوابط الخاصة بفترات السماح للتصاريح المشروطة (3 شهور) و(6 شهور) الصادرة لتلك الشركات وعرضه على المجلس خلال الاجتماع القادم.وتابعت فؤاد، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة فنية لتلقى وبحث العروض الفنية والمالية للاستثمار في المحميات وذلك في ضوء الموافقة على طرح الاستثمارات لبعض الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.وأشارت الى أنه تم إحاطة المجلس بقرار إرجاء تحصيل الرسوم لمناطق الإدارة البيئية وتخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50% حتى شهر مارس 2021 وذلك نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وتوقف حركة السياحة بشكل كامل وتطبيق حزم من السياسات التحفيزية للعاملين بقطاع السياحة.