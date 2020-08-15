عمال مصنع ملابس بالشرقية يشكون الإدارة: خفضوا رواتبنا 60% قبل طردنا

تقدم عمال مصنع "سونج إن" للملابس الجاهزة بمدينة الصالحية في الشرقية، بشكوى إلى مكتب عمل المدينة ضد أصحاب المصنع بسبب تعسفهم وإجبار العاملين على مخالفة لائحة العمل والخصم من رواتبهم وتسريح 200 عامل من أصل 950 قوة المصنع.وأكد العمال، في شكواهم أن إدارة الشركة أجبرتهم على العمل بنظام اليومية وخصم أيام الأجازات الرسمية وأيام الجمع والعمل 4 أيام فقط في الأسبوع، ما قلص مرتباتهم لأقل من النصف دون الرجوع إليهم أو إبلاغهم.وأوضحوا: "المصنع متوقف عن العمل منذ بداية أزمة كورونا، وعندما عدنا فوجئنا بتخفيض رواتبنا بنسبة 60%".وحرر العمال محضرا رقم 1051 لسنة 2020 إداري الصالحية الجديدة بقسم شرطة الصالحية بعد طردهم من العمل، وعندما حاول رجال الشرطة التوفيق بيننا والإدارة تظاهر مدير المصنع بإنهاء الأزمة ووعدنا بحلها ثاني يوم، وعندما ذهبنا لأعمالنا مرة أخرى "طردنا".