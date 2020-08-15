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حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل مخزن بورسعيد

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:04 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت مديرية أمن بورسعيد من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق داخل مخزن وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الزهور من أحد الأشخاص (حداد - مقيم بدائرة القسم) بعثوره على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) داخل المخزن الخاص به - كائن بمنطقة التعاونيات دائرة القسم - والعثور على حبل متدلٍ من ماسورة مياة أعلى الجثة ومقعد به حبل من نفس النوع.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام المبلغ بالاشتراك مع (3 عاطلين) بإصطحاب المجنى عليه للمخزن المشار إليه وإحتجازه به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإحتجاز المجنى عليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المبلغ بسابقة تحصل المجنى عليه من شقيقه وأحد المتهمين على (مبلغ 180 ألف جنيه) لاستثمارها فى مجال تجارة العملة مقابل أرباح، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ، وبتاريخ الواقعة قام المُبلغ وأحد المتهمين باستدراج المجنى عليه للمخزن المشار إليه واستعانا بالمتهمين الآخرين وقاموا بإيثاق يديه وقيده بالمقعد للضغط عليه لرد المبلغ وإنصرفوا ولدى عودته صباحًا اكتشف انتحاره عقب تمكنه من فك قيده فقام بإنزاله، بمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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