وزير التنمية المحلية يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة، بحضور النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيدًا لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطالب الترخيص.