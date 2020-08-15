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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 أطنان أحجار خام الذهب بأسوان

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:04 م
أحجار خام الذهب
أحجار خام الذهب
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن محافظة أسوان، اليوم السبت، من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه تم القبض على 4 متهمين، وعدد (2) سيارة، و(100) جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالي (5) أطنان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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