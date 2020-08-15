رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تسعى لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:35 م
تفجير لبنان
تفجير لبنان
أ ش أ
طباعة
أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، عن إطلاق المنظمة والشركاء في المجال الإنساني نداء للحصول على تمويل قيمته 565 مليون دولار، لمساعدة الشعب اللبناني على الانتقال من الإغاثة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة إلى التعافي والانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان عن المكتب في جنيف، إن التفجيرات أدت إلى تدمير معظم ميناء بيروت، كما سوت الأحياء المجاورة بالأرض وألحقت أضرارًا بستة مستشفيات وأكثر من 20 عيادة صحية، إضافة إلى تدمير 120 مدرسة، كما خلفت 178 قتيلا و6568 مصابا، وشردت الآلاف.

وأضافت أن النداء يستهدف الأمن الغذائي في لبنان بتسليم وجبات ساخنة وحصص إعاشة، إضافة إلى تثبيت إمدادات الحبوب، موضحة أن التمويل سيستخدم أيضا في إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتوفير مستلزمات علاج الإصابات والأدوية الأساسية.

ولفتت إلى أن التمويل سيستخدم كذلك لمعالجة مشكلة المأوى من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات التي تم نقلها بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلها أو دمرها الانفجار، وتمويل إصلاح مناطق البناء المشتركة والمرافق التي تضررت من الانفجار، إضافة إلى إصلاح المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية والدعم النفسي للأطفال.

موضوعات متعلقة

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

تشييع جنازة الفنانة شويكار بحضور محدود لنجوم الفن (صور)

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

القومى للترجمة يعتمد آلية جديدة للعمل بالمكتب الفني

غدًا.. الشاعرة رضا أحمد تتسلم جائزة حلمى سالم بدورتها الأولى

الأربعاء.. مناقشة مجلة «تقديرات مصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص