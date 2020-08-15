خبير اقتصادى: الحكومة تخطط لإعادة تنمية المشروعات فى توشكى

قال المهندس أيمن إسماعيل الخبير الاقتصادي إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن تشغيل أول مجزر آلي تابع لشركة جنوب الوادي في مدينة توشكي سيسهم في تنمية الصعيد.وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وزارة قطاع الأعمال لديها حزمة من المشروعات التنموية المختلفة في مدينة توشكي تتمثل في مجزر آلي وعدد من الفرص الاستثمارية مثل زراعة الخضر والفاكهة ومزرعة الدواجن ومحطة طاقة شمسية مما يوضح توجه الحكومة للاهتمام مرة أخري بمدينة توشكي.وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي يتم انشاؤها في الصعيد ستسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب في الصعيد مما يدعم الناتج القومي للدولة.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.