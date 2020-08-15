أبرزها «الالتزام بنموذج الإجابة».. مشاكل الطلاب فى تظلمات الثانوية

تعددت شكاوى طلاب الصف الثالث الثانوي من التظلمات، حيث أصيب الطلاب بصدمة كبيرة أثناء الاطلاع على أوراق الإجابات الخاصة بهم، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز الشكاوى التى قالها الطلاب.تقول سهيلة أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوي إنها تظلمت فى مادتى اللغة العربية والفيزياء، مضيفة: المعاملة بمنتهي الاحترام وهناك تنظيم فى استقبال الطلاب وأولياء الأمور، ولكن للأسف من قاموا بتصحيح الامتحانات التزموا بنموذج الإجابة "حرفيًا" دون الالتزام بما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة.وأضافت فى تصريحات خاصة للدستور، أنها بعد الاطلاع على إجابتها تبين لها أنها مظلومة فى أكثر من 5 درجات قائلة لـ"الدستور": يجب مراعاة أسلوب إجابة الطالب طالما أنها صحيحة حتى لو اختلفت عن أسلوب النموذج.وتقول منى محمود ولية أمر طالب بالصف الثالث الثانوي والذى تظلم فى مواد شعبة العلمي رياضة، إن المصححين أهملوا "المسودة" وهى التى يستغلها الطالب فى حل المسائل، ومن المفترض أن يحصل على درجات فيها.وأضافت لـ"الدستور" أنها صُدمت حينما وجدت المصحح شاطب على المسودة من الأساس ولم يُقدر درجاتها.وتقول شمس حافظ ولية أمر أخرى تظلم ابنها فى امتحانات الثانوية، إنه لم يتم الالتزام بكلام الوزير حينما قال إنه لن يتم الالتزام الحرفى بنموذج الإجابة ولم يتم تطبيق الرأفة على أولادنا فى التصحيح ولكن ألف شكر على استقبال الطلاب وتنظيمهم داخل حجرة الاطلاع.ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجان تفحص جميع الشكاوى الخاصة بالتظلمات، وأن أى طالب له حق سوف يحصل عليه.