رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوائل الثانوية الأزهرية فى أسوان

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:57 ص
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
هنأ الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، محمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2019-2020م مع أرقى وأجمل التهاني لجميع الطلاب الناجحين، سائلين المولى عز وجل دوام النجاح والتفوق للجميع.

علما بأن الطالب محمد محمود عبدالمجيد، معهد العلوم الإسلامية، جاء بالمركز الأول على مستوى المنطقة بنسبة مئوية 96.4%.

وتنشر «الدستور» أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة أسوان وهم:
القسم العلمي: حصل الطالب حسين أحمد حسين محمود، معهد المويسات، على المركز الأول بمجموع 643 درجة، يعادل 98.92%، وحصلت الطالبة تسنيم عبدالعال عبدالرازق أحمد، معهد الشهيد بهاء الدين الجنايني، على المركز الثاني بمجموع 641 درجة، ما يعادل 98.62%، بينما حصلت الطالبة ريهام محمد عوض محمود، معهد الطوناب، على المركز الثالث، بمجموع 640 درجة، ما يعادل 98.46%، وحصل الطالب محمود إبراهيم محمد حسن، معهد كوم أمبو، على المركز الرابع بمجموع 638 درجة، ما يعادل 98.15%، وحصل الطالب يوسف أحمد عبدالموجود، بمعهد المويسات على المركز الخامس بمجموع 634 درجة، ما يعادل 97.54%.

أما القسم الأدبي: حصلت الطالبة، صفية أحمد عبدالله إبراهيم، على المركز الأول بمجموع 593 درجة، ما يعادل ٩٤.١٣٪،  وحصلت الطالبة إسراء منصور محمد طه، معهد كوم أمبو، على المركز الثاني بمجموع 578 درجة، ما يعادل ٩١.٧٥٪، بينما حصلت الطالبة إسراء إبراهيم عبدالعال حسن، معهد الكلح شرق، على المركز الثالث بمجموع 576 درجة، ما يعادل ٩١.٤٣٪، و100 وحصلت الطالبة إيمان ناصر علي حامد، معهد دراو على المركز الرابع بمجموع 572 ما يعادل ٩٠.٧٩٪،  وحصلت الطالبة فريال حمدي صالح حامد، معهد سلوى، على المركز الخامس بمجموع 568 درجة، ما يعادل ٩٠.١٦٪.

والقسم الأدبي '' مكفوفين'': حصلت الطالبة ريهام محمد حسن رجب، معهد بنبان، على المركز الأول، بمجموع 484 درجة، ما يعادل ٧٦.٨٣٪، وحصلت الطالبة شيماء طاهر يوسف مهدي، معهد سلوى، على المركز الثاني بمجموع 447 درجة، ما يعادل ٧٠.٩٥٪، وأخيرًا حصل الطالب أدهم أسامة أحمد سيد، معهد كوم أمبو، على المركز الثالث، بمجموع 464 درجة، ما يعادل ٧٠.٧٩٪.
أوائل الثانوية الأزهرية فى أسوان
أوائل الثانوية الأزهرية فى أسوان

موضوعات متعلقة

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

الصور

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

الأكثر قراءة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«في ذكرى رحيله».. عندما اعترف «القصيبي» بـ4 عيوب في تكوينه الثقافي

«الهارب من الشعر».. 10 سنوات على رحيل الكاتب غازي القصيبي

«القومى لثقافة الطفل» يكرّم الفائزين بفوازير «لولو ومورا» (صور)

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة