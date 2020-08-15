أوائل الثانوية الأزهرية فى أسوان

هنأ الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، محمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2019-2020م مع أرقى وأجمل التهاني لجميع الطلاب الناجحين، سائلين المولى عز وجل دوام النجاح والتفوق للجميع.علما بأن الطالب محمد محمود عبدالمجيد، معهد العلوم الإسلامية، جاء بالمركز الأول على مستوى المنطقة بنسبة مئوية 96.4%.وتنشر «الدستور» أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة أسوان وهم:القسم العلمي: حصل الطالب حسين أحمد حسين محمود، معهد المويسات، على المركز الأول بمجموع 643 درجة، يعادل 98.92%، وحصلت الطالبة تسنيم عبدالعال عبدالرازق أحمد، معهد الشهيد بهاء الدين الجنايني، على المركز الثاني بمجموع 641 درجة، ما يعادل 98.62%، بينما حصلت الطالبة ريهام محمد عوض محمود، معهد الطوناب، على المركز الثالث، بمجموع 640 درجة، ما يعادل 98.46%، وحصل الطالب محمود إبراهيم محمد حسن، معهد كوم أمبو، على المركز الرابع بمجموع 638 درجة، ما يعادل 98.15%، وحصل الطالب يوسف أحمد عبدالموجود، بمعهد المويسات على المركز الخامس بمجموع 634 درجة، ما يعادل 97.54%.أما القسم الأدبي: حصلت الطالبة، صفية أحمد عبدالله إبراهيم، على المركز الأول بمجموع 593 درجة، ما يعادل ٩٤.١٣٪، وحصلت الطالبة إسراء منصور محمد طه، معهد كوم أمبو، على المركز الثاني بمجموع 578 درجة، ما يعادل ٩١.٧٥٪، بينما حصلت الطالبة إسراء إبراهيم عبدالعال حسن، معهد الكلح شرق، على المركز الثالث بمجموع 576 درجة، ما يعادل ٩١.٤٣٪، و100 وحصلت الطالبة إيمان ناصر علي حامد، معهد دراو على المركز الرابع بمجموع 572 ما يعادل ٩٠.٧٩٪، وحصلت الطالبة فريال حمدي صالح حامد، معهد سلوى، على المركز الخامس بمجموع 568 درجة، ما يعادل ٩٠.١٦٪.والقسم الأدبي '' مكفوفين'': حصلت الطالبة ريهام محمد حسن رجب، معهد بنبان، على المركز الأول، بمجموع 484 درجة، ما يعادل ٧٦.٨٣٪، وحصلت الطالبة شيماء طاهر يوسف مهدي، معهد سلوى، على المركز الثاني بمجموع 447 درجة، ما يعادل ٧٠.٩٥٪، وأخيرًا حصل الطالب أدهم أسامة أحمد سيد، معهد كوم أمبو، على المركز الثالث، بمجموع 464 درجة، ما يعادل ٧٠.٧٩٪.