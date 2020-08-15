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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التعليم العالي يقف دقيقة حدادًا على شهداء الكوادر الطبية

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:14 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
هبه عويضه
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شهد مؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتتاح أعمال التطوير بطب الإسكندرية، الوقوف دقيقة حدادا على شهداء الكوادر الطبية، التي فقدتهم الجامعة، وكليات الطب خلال الفترة الماضية أثناء تأدية واجبهم المهني في محاربة فيروس كورونا.

ووقف الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عصام الكردي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، والحضور دقيقة حدادا على أرواح الطواقم الطبية وأساتذة الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال التطوير بكلية الطب بجامعة الإسكندرية بقيمة 65 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور وائل نبيل، عميد الكلية.

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