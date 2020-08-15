104 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

موعدة استقبال رغبات الطلاب في التقدم إلى اختبارات القدرات





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«الصحة»: نسب الشفاء من كورونا تجاوزت 95% إنقاذ 14 شخصًا من العقار المنهار فى شارع قصر النيل أبرزها «الالتزام بنموذج الإجابة».. مشاكل الطلاب فى تظلمات الثانوية كذلك كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية). كذلك كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين إلى اختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 104 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020 - 2021.وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - في تصريح له اليوم - إن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات، وأضاف أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة يوم 8 أغسطس وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته، في كليات الإعلام، الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر - منية النصر).