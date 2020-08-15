«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

حصل المخرج الراحل يوسف شاهين على جائزة من مهرجان "كان" الدولي الخمسين؛ تقديرًا لأعماله التي قدمها للسينما على مدى 48 عامًا، وعمره قرابة الـ72 عامًا، وذلك عام 1997.وتحدث "شاهين" عن فيلم "المصير" الذي شارك في المهرجان، وقال، إنه أعاد كتابة السيناريو حوالي 21 مرة، واستعان بالإنترنت لمعرفة الألوان التي كانت مستخدمة في العصر الأندلسي حتى تقترب من الواقع عن الحديث عن الفيلسوف العربي ابن رشد والأماكن التاريخية بها. حسبما نُشر في جريدة "الأحرار" 1997.وعن اختياره لشخصية ابن رشد في فيلم "المصير" ورسالة الفيلم، أضاف أن العالم يتعمد ربط الإسلام بالإرهاب لتبرير ظاهرة التطرف والتعصب التي يعاني منها "كنت أتضايق جدًا من هذا الربط ورفضت الفكرة تمامًا، لأن الإسلام دين تسامح ومجتمع وكرامة، وقلت دائمًا إن هناك إرهابا في أمريكا ولماذا لم يقولوا الإرهاب المسيحي؟.. وهناك قاتل رابين فلماذا لم يقولوا الإرهابي اليهودي؟".وطالب المخرج الراحل، بضرورة معرفة معاني القرآن الكريم وما يحمله من معاني سامية وما يدعو إليه من تسامح وتراحم، كما لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه الوحيد الذي يفهم ويفسر القرآن، قال: "هذا ما أردته من خلال الفيلم عن معاني العقل والعقيدة".وأوضح المخرج الراحل، أنه أراد من خلال فيلم "المصير" أن يذكر العرب بالتاريخ الكبير للإسلام والفتوحات الإسلامية في فترة ذهبية من عصر الإسلام والفتوحات الإسلامية الكبيرة والمد الإسلامي الذي تحقق في ذلك الوقت، وكان هناك على الرغم من كل ذلك التسامح والأمان، وتساءل "شاهين": "كيف ننسى ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم موجات التطرف والإرهاب التي يحاول البعض ربطها بالإسلام".