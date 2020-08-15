فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الأمل لمرضى انسداد الشريان الأورطي

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسيوط في عمل الحالتين الثانية والثالثة من سلسلة حالات ال CERAB والتي تعد انفرادًا طبيًا دوليًا للقسم، وهو ما يأتي استكمالا لنجاح الحالة الأولى، والتي حققت صدى دولي واسع بين كافة الأوساط الطبية.ومن جانبه صرح الدكتور عثمان محمود مدرس جراحة الأوعية الدموية، أن نجاح القسم فى إجراء أول ثلاث حالات CERAB and Ch-CERAB في مصر وإفريقيا فتح مجالا جديدا في استخدام تلك التقنية الدولية، والتي تنفرد بها جامعة أسيوط على مستوى الصعيد، وهى عبارة عن استخدام دعامات مغطاة لإعادة تركيب وبناء منطقة تفرع الشريان الأورطى، والتي تفتح أملًا جديدًا لمرضى ضيق وانسداد الشريان الأورطى والشرايين الحرقفية بعيدًا عن الحل الجراحى المعروف.وتابع: "حيث تعتمد تلك التقنية على استخدام دعامات مغطاه Begraft لإعادة بناء وفتح قناة جديدة داخل الشريان الأورطي والشرايين الحرقفية لإعادة الدورة الدموية للطرفين السفليين، دون تعريض المريض لمضاعفات الفتح الجراحي".وفي نفس السياق قال الدكتور هشام أبوالعيون مدرس جراحة الأوعية الدموية أن هذا النجاح جاء بفضل جهود الكوادر الطبية والفريق المسئول عن تلك العمليات، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف النجار مدرس جراحة الأوعية الدموية، وكذلك الفريق الطبى المعاون ومنهم الدكتور محمد صلاح مدرس مساعد جراحة الأوعية، والدكتور عمرو عبدالحكم مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، وكذلك فريق التخدير وعلى رأسه الدكتور أيمن ممدوح أستاذ التخدير والعناية، والدكتور أحمد سعيد مدرس مساعد التخدير والعناية، وفريق التمريض والفنيين بعمليات جراحة الأوعية الدموية.