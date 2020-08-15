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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

معاناة دعاء.. «لم أستطع تنفيذ أحكام النفقة لسفره والديون تلاحقني»

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:48 م
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري لتطالب بتنفيذ أحكام نفقة حصلت عليها منذ أبريل الماضي، ولم تتمكن من تنفيذها لسفر زوجها واستقراره خارج البلاد، مطالبة بإيجاد حل لمشكلتها بعد تراكم الديون عليها.

فقالت دعاء في دعواها: "بعد سبع سنوات زواج فوجئت بخبر زواج زوجي من سيدة أردنية تعرف عليها خلال فترة عمله في الخارج؛ فعلى الفور طلبت منه الطلاق على أمل أنه سيصون العشرة وأبناءه ويرجع لأحضاننا، لكنه نسى سبع سنوات عشتها معه وأبنائنا الثلاثة، ومنذ سنة ونصف لم يسأل عنهم بتليفون أو جنيه واحد".

وتابعت السيدة: "اضطررت للجوء لمحكمة الأسرة فى فبراير ٢٠١٩ وبعد سنة كاملة من المعاناة وتعب حصلت ضده على أحكام كثيرة للنفقة، لكن لم أستطع تنفيذها بسبب سفره للخارج، قمت ببيع مصوغاتي الذهبية كاملة لألبي طلبات أولادي واستطيع الإنفاق عليهم، وعندما نفذ كل ما أملك أصبحت مديونة لأصدقائي ولأهلى ومعرضة للطرد من شقتى لعدم استطاعتي دفع الإيجار الشهري".

استطردت دعاء: "لم يترك لنا أي مصدر نعيش منه، حتى شقتنا التمليك فوجئت بأنه باعها بموجب توكيل وحصل على كل أموالها عن طريق محاميه بالقاهرة".

وتابعت: "حاولت التواصل معه عدة مرات لإرسال أموال للإنفاق على أبنائه الصغار لكن بلا جدوى".

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