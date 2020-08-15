5061 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" تسجيل 5061 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 917 ألفا و884 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت، بتسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 15617 وفاة.وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة بالفيروس سُجلت في 83 منطقة روسية، موضحا أن 695 إصابة من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة الروسية موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أن 6447 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 729 ألفا و411 شخصا.