الأربعاء.. عرض خاص لـ«تؤام روحي» قبل طرحه في السينمات

يقيم المنتج أحمد السبكي عرضًا خاصًا يوم الأربعاء المقبل لفيلم "تؤام روحي" وذلك بأحد المولات الشهيرة في منطقة السادس من أكتوبر بحضور جميع أبطاله.ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية 19 أغسطس الجاري.وكانت شركة السبكي المنتجة لفيلم "توأم روحي"، قد طرحت الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل عنوان "حلم حياتي"، عبر موقع "يوتيوب" أمس.أغنية "حلم حياتي" يغنيها المطرب اللبناني وائل جسار، بعد اعتذار المطربة اللبنانية كارول سماحة عن غنائها.فيلم "تؤام روحي" يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.