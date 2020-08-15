هاني سرحان ينتهي من كتابة 3 حلقات من «الاختيار 2»

انتهى السيناريست والكاتب هاني سرحان من كتابة 3 حلقات كاملة من الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن سرحان يعكف حاليًا على كتابة باقي الحلقات لتسليم السيناريو بشكل مبكر لشركة سينرجي المنتجة للعمل وذلك لتحديد موعد مبدئي للتصوير.ومن المقرر عقد جلسة عمل خلال أيام بين هاني سرحان ومسؤولي شركة سينرجي والمخرج بيتر ميمي للاستقرار على بعض الأمور الخاصة بالمسلسل من حيث الأبطال وأماكن التصوير المختلفة والموعد المبدئي لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل.مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة إخراج الجزء الأول أيضًا، ولم يتم الاستقرار على باقي أبطال العمل إلى جانب كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكى الذي لم يتعاقد بشكل رسمي حتى الآن.يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل" الاختيار" كان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي