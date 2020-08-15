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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تدعم إيران ضد قرار أمريكا بتمديد حظر الأسلحة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:20 ص
حظر الأسلحة
حظر الأسلحة
أبوزيد على
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أظهر مسؤولو قطر انحيازًا للجانب الإيراني في قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد حظر الأسلحة على إيران، وأرسل مسؤولون من قطر إشارات بأن الدوحة، وهي جارة وشريك تجاري لإيران، أقل حماسًا من الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي بشأن الرسالة التي تدعم الموقف الأمريكي الذي يضغط على مجلس الأمن لتمديد قرار حظر الأسلحة.

ويشير هذا إلى وجود علامات على التوترات المحيطة بالقرار الأمريكي بالإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومع وجود حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا من بين أولئك الذين يقاومون القرار، فقد فشل القرار في التمرير وامتنعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن التصويت، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج.

وظهر الخلاف لأول مرة عندما نقل الإعلام القطري عن مسؤول قطري في الشؤون الخارجية قوله، إن القرارات الجماعية التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تأتي عقب اجتماعات وزراء خارجية المنظمة، وأن العقوبات الأحادية الجانب لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.

وقال المسؤول في المقابلة: "استمرار سياسات العناد والإنكار لا يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار"، الأمر الذي أدى إلى توترات مع أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي يدعمون جهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة.

ولفتت بلومبرج إلى أنه ردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر على استعداد لتأييد تحالف الخليج للموقف الأمريكي، قال برايان هوك المبعوث الأمريكي السابق لإيران، للصحفيين يوم الخميس الماضي: "إنهم وافقوا رسميًا على هذه الرسالة، وكان ذلك نتاجًا للكثير من المناقشات".

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات في مجلس الأمن لجهودها في تمديد الحظر المفروض على تداول الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تهديدات إدارة ترمب بأنه إذا سمح بإلغاء الحظر، فسوف يدفع إدارة ترامب إلى «إعادة فرض» العقوبات الدولية المفروضة على إيران والتي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي متعدد الجنسيات الذي انسحب منه ترامب عام 2018.

واستشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمناقشات المتوترة بشكل متزايد بشأن إيران في الأمم المتحدة، واقترح عقد مؤتمر عبر الإنترنت لقادة الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن مع ألمانيا وإيران لمناقشة مستقبل معاهدة 2015 المتوقفة بشأن برنامج إيران النووي، وفقًا لبيان صدر يوم أمس الجمعة، على موقع الكرملين على الإنترنت.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها الإرهاب.

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