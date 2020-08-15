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توك شو

آخر تطورات الأعمال في المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:20 ص
المتحف المصري
المتحف المصري
ياسمين عباس
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قال المهندس عماد فايز، مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، إن المنطقة بين المتحف المصري الجديد والأهرامات حوالي 2 كيلو و200 متر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة يُعاد تطويرها بالكامل وسيكون بها ممشى سياحي بين الأهرامات والمتحف.

وأضاف المهندس عماد فايز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير به مناطق تعليمية وترفيهية، وبه دارسين، وسيكون بها مولات وفنادق، لتكون منطقة جاذبة للعالم، لافتًا إلى أن المتحف بداخله منطقة انتظار للسيارات والباصات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين والدارسين.

وأوضح مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، أنه تم تطوير الطرق المحيطة للمتحف، منها إعادة مسار طريق الإسكندرية، وتطوير طريق الفيوم، وإنشاء نفق جديد، مشيرًا إلى أن الممشى سيكون من أروع الطرق لأنه يبدأ من ميدان المسلة المعلقة حتى يصل إلى الأهرامات، وهناك تخطيط لتنفيذ تلفريك، وأيضًا وصول مترو الأنفاق إليها.

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