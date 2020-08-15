18 ألف قاض من المشرفين على انتخابات الشيوخ ينتظمون بأعمالهم اليوم

يستأنف القضاة المدرجة أسماؤهم في كشوف الإشراف على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم السبت، آداء مهام أعمالهم بالمحاكم والنيابات والوزارات بجميع أنحاء الجمهورية، عقب انتهاء الجولة الأولي من الانتخابات أول أمس الخميس.ويبدأ في العودة ما يقرب من 18 ألف قاض من الجهات القضائية المختلفة "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، من القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشيوخ باللجان العامة والفرعية، والقضاة الاحتياطيين الذين كان سيتم الاستعانة بهم في حال الاعتذارات الطارئة للقضاة وفي حالة الطوارئ أو غياب أي عضو أو تأخره عن فتح لجنته الانتخابية في موعدها.وبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات من القضاء والنيابة العامة 18 ألف قاض، والذين تولوا الإشراف على لجان المحافظات والبالغ عددها ما يقرب من 14092 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى اللجان العامة.كما يعود أيضًا نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشرفين على العملية الانتخابية، لمباشرة مهام عملهم، كل في جهة عمله الأصيلة، سواء وزارات أو محاكم.