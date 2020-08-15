«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

ينظم بيت الشعر بالأقصر، اليوم السبت، حفلا لمناقشة وتوقيع ديوان "أوراق الجنوب والشمال" للشاعر محمود سباق، في تمام السابعة مساءًا، بمقر البيت بالأقصر، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ويناقش الديوان الناقد الدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد الأدبي ووكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقا، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور نخبة من الشعراء والمثقفين.من جهته، قال الشاعر محمود سباق، إن ديوان "أوراق الجنوب والشمال" يتناول سيرة الإنسان المصري، ورحلته من الجنوب إلى الشمال، كما يعالج مسألة علاقة الإنسان المصري بالنيل باعتباره الأب والإله المعطاء.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الديوان يضم 12 قصيدة تتناول مشكلات الإنسان من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وأبد عدد من النقاد والشعراء آرائهم حول الديوان، وأكدت الشاعرة والناقدة الدكتورة رشا الفوال: "التعبير عن هموم الآخر ومعاناته من خلال الوعى الباطن كان المرتكز في ديوان (أوراق الجنوب والشمال)، وكان التداعي الحر في عرض صور الذاكرة الحسية التي ترصد مشاهد الانتقال من مكان إلى مكان هو السبيل إلى اكتشاف العالم عبر الحواس، ذلك أن المكان هو المحرض األساسي للحواس من أجل إعادة إنتاج الصور التي تم استرجاعها منالذاكرة الإشراقية التي مكنت روح الشاعر من استرجاع الماضي والحلول فيه خياليا".بينما عقب الناقد والدكتور عادل ضرغام، قائًلا: "يشعر القارئ بالرغم من الغنائية الواضحة التي تتجلى في النصوص، وكأنه من خلالها يجذر انتسابه إلى شعرية عربية وإلى نفس تراثي محسوب بدقة في أحيان كثيرة، أن هناك نسقا موضوعيا تشكله القصائد، وتسهم في تكوينه، فهناك موضوع أو تيمة تشكلها وتخلقها القصائد، وهي تيمة التوزع بين الشمال والجنوب أو الجنوب والشمال، وعلاقتهما ببعضهما البعض، وطبيعة الترابط والتراتب بينهما".