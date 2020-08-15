رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عبدالغفار» يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:35 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
هبه عويضه
طباعة
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بالمكتبة المركزية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، ونواب مجلس إدارة جامعة الإسكندرية.

وتفقد «عبدالغفار» قاعات المتحف، واستمع إلى شرح من المسئولين بالجامعة عن جميع المخطوطات والمقتنيات المتواجدة بالمتحف، حيث من المقرر حضور عدة افتتاحات بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، يليها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي تستضيفه جامعة الإسكندرية.

كان مجلس جامعة الإسكندرية وافق على إطلاق مسمى «متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية» على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية، والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

موضوعات متعلقة

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

«التعليم العالي»: اكتشاف علاج يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

فنانات مصر يودّعن «سيدتي الجميلة» شويكار (صور)

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

معلم يُرسل هدايا وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات

لماذا تشكل السكتة الدماغية خطرا أكبر على أصحاب البشرة السمراء؟

قضيب حديدى يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«الهارب من الشعر».. 10 سنوات على رحيل الكاتب غازي القصيبي

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص

فنانون ومثقفون ينعون شويكار: وداعًا «سيدتي الجميلة»

روائع فنان الشعب سيد درويش يوميًا على مسرح البالون