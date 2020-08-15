«عبدالغفار» يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية (فيديو)

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بالمكتبة المركزية.جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، ونواب مجلس إدارة جامعة الإسكندرية.وتفقد «عبدالغفار» قاعات المتحف، واستمع إلى شرح من المسئولين بالجامعة عن جميع المخطوطات والمقتنيات المتواجدة بالمتحف، حيث من المقرر حضور عدة افتتاحات بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، يليها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي تستضيفه جامعة الإسكندرية.كان مجلس جامعة الإسكندرية وافق على إطلاق مسمى «متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية» على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية، والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.