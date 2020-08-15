رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب ميسان العراقية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:16 ص
هزة أرضية
هزة أرضية
أ ش أ
طباعة
سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي- في بيان أوردته (السومرية نيوز)- إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة سجلت فجر اليوم السبت عند الساعة 5:23:17 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان".

وأضافت: "قوتها قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 49 كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

«الصحة العالمية»: لا يوجد لقاح فعّال حتى الآن لعلاج كورونا

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«القومى لثقافة الطفل» يكرّم الفائزين بفوازير «لولو ومورا» (صور)

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى